«Атлетико» — «Севилья»: ставка Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Атлетико» за 2.11.



«Интересно начался новый год для испанцев. Очень сильно похолодало, везде идёт снег. Некоторые матчи даже пришлось отменить, не сумели убрать снег с поля. В частности, не состоялась игра «Атлетико» и «Атлетика». В Мадриде тоже погода удивила. Все бросились смотреть на снег, который не такой уж частый гость в Испании. Но «Атлетико» толком ничего не потерял. «Реал» не выиграл у «Осасуны». И сейчас «Атлетико» со свежими силами сыграет против «Севильи».



Наверное, всего три плохих матча пока что было у «Атлетико» в этом сезоне. Это с «Баварией» в гостях, с «Реалом» и кубковая встреча с командой из низшего дивизиона. Во всех, кстати, «Атлетико» не забивал. Но в целом команда смотрится великолепно. И пока ничто не заставляет меня сомневаться в её классе, силе.



Конечно, «Севилья» не подарок, идёт в группе лидеров, обладает качественным составом. Лигу Европы клуб выиграл. Но «Атлетико», на мой взгляд, на порядок выше. Он умеет с такими соперниками справляться, как-то пережевывать их. Плюс у «Севильи» был очень трудный матч с «Сосьедадом», а мадридцы отдохнули.



Прекрасная ставка — чистая победа хозяев. Мадридцам, кстати, будет чуть комфортнее в холодную погоду. Там многие ребята давно живут в Мадриде, где порой холодает. В Севилье же тепло круглогодично», — сказал Титов.

«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: «Барселона» и «Реал» дождались. Симеоне допустит осечку В семи предыдущих встречах с «Севильей» мадридцы выиграли лишь однажды.