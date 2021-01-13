«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме и матче за 1.97.



«Это замена игры с «Астон Виллой». Думаю, «Тоттенхэму» сейчас будет гораздо легче играть с «Фулхэмом», чем с бирмингемцами. Потому что составы совсем разные и задачи тоже.



«Фулхэм» одержал только 2 победы в 15 матчах. У него была очень тяжёлая игра с КПР в субботу. У Скотта Паркера было задействовано много игроков стартового состава в том матче.



В отличие от Жозе Моуринью, который резвился с «Марином», где дал возможность отдохнуть своим ключевым игрокам.



Поэтому я думаю, что здесь всё будет достаточно просто для «Тоттенхэма». Он отдохнул, он играет ярко (4 победы в 5 матчах). Здесь вполне может быть П1 в первом тайме и в матче.



Мне кажется, «Тоттенхэм» резво начнёт и резво закончит. В последнее время команда играет результативно: в 9 матчах забивает до перерыва. Думаю, с «Фулхэмом» эта тенденция сохранится, потому что команда уставшая. Поэтому играю П1/П1 на эту встречу», — сказал Казанский.