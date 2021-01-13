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«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Торпедо».

Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.93.

«Несмотря на то что соперники нынче представляют Восточную конференцию (причём «Авангард», находящийся на 400 километров западнее «Торпедо», представляет более восточный дивизион), они ещё ни разу не встречались в текущем сезоне.

В принципе, время для такой встречи для обоих соперников весьма удачное. «Авангард», всё пытающийся догнать в гонке лидера конференции «Ак Барс», может спокойно и без больших нервов набрать очередные два очка. «Торпедо» на своём шестом месте сидит весьма прочно, а единственный на всю конференцию соперник из Новосибирска всё грозится начать гонку, но пока всё никак толком не начинает.

Всё потому, что «Торпедо» и в Омске-то играло из рук вон плохо, а уж в Балашихе и того хуже. Причём ещё даже в те времена, когда там играл ХК МВД под руководством Олега Знарка. Да и в общей статистике личных встреч преимущество «ястребов» по числу побед в междусобойчиках более чем двукратное и сейчас должно ещё вырасти.

Стало быть, нижегородцам ловить в Подмосковье особо нечего. Поэтому можно смело грузить на «Авангард», а точнее, на хозяйскую победу в основное время, да ещё с приличным преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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Нижегородцы забрались в топ-5 Восточной конференции и постараются развить успех.
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