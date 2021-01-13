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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Дмитрия Егорова на матч Суперкубка Испании

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Дмитрия Егорова на матч Суперкубка Испании
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.

«Можно долго рассуждать о цифрах, говорить о травмированных, вываливать цифры по xG, но позвольте хоть раз поделиться интуицией и эмоциями.

Я видел лицо Месси в матчах с «Атлетиком» и «Гранадой», когда Лео забивал по два — и, знаете, есть уверенность, что он вернулся, что он хочет играть в футбол, что ему опять нравится в «Барсе».

Поэтому забьёт он и «Сосьедаду». А «Барселона» выиграет. Как и в 6 из последних 8 матчей», — сказал Егоров.

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Суперкубок Испании пройдёт в формате «Финала четырёх», но права на ошибку всё равно нет.
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