«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Дмитрия Егорова на матч Суперкубка Испании

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.



«Можно долго рассуждать о цифрах, говорить о травмированных, вываливать цифры по xG, но позвольте хоть раз поделиться интуицией и эмоциями.



Я видел лицо Месси в матчах с «Атлетиком» и «Гранадой», когда Лео забивал по два — и, знаете, есть уверенность, что он вернулся, что он хочет играть в футбол, что ему опять нравится в «Барсе».



Поэтому забьёт он и «Сосьедаду». А «Барселона» выиграет. Как и в 6 из последних 8 матчей», — сказал Егоров.

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: баски сдержат Месси и Дембеле в Суперкубке Испании Суперкубок Испании пройдёт в формате «Финала четырёх», но права на ошибку всё равно нет.