«Нефтехимик» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 2.32.



«Как и ожидалось, в двухматчевом противостоянии «Автомобилист» — «Йокерит» всё было сыграно как по нотам. То есть в Хельсинки победили горячие финские парни, а спустя сутки в Екатеринбурге – горячие уральские парни. И все остались при своих.



И вот теперь у «Йокерита» третья игра за четверо суток (причём в третьем городе), и так ему и надо. И хотелось бы, чтобы «Нефтехимик» воспользовался этим по полной, только ведь нынче на «Нефтехимик» надеяться – себя не уважать. В нынешнем сезоне «маленькие татары» уже съездили в столицу солнечной Финляндии, и лучше бы они туда не ездили. Так бы хоть получили технические "+/-", а тут поехали и получили 0:6, красота, да и только! Героическая победная серия «Нефтехимика» из трёх матчей всё дальше скрывается в тумане, а вот новая проигрышная как раз разгоняется. И у финнов, при всём нашем отношении к ним, в основном за их коронавирусное поведение и прошлогодний плей-офф, есть огромные шансы эту серию продлить. Тем более что они никак не могут окончательно изгнать минское «Динамо», в текущем сезоне явно «хапнущее не по чину», с пятого места.



Думаю, на этот раз никаких тревог для финских волнений нет. В Нижнекамске они спокойно состригут с хозяев столько шерсти, сколько захотят. Нет, конечно, «Нефтехимик» посопротивляется и будет сопротивляться, быть может, даже целый период. Но в итоге всё закончится в основное время и с приятным финскому глазу преимуществом шайбы в три-четыре», — сказал Лебедев.