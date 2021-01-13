«Манчестер Сити» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Брайтон».
Ставка: победа «Брайтона» с форой (+2.5) за 1.60.
«Брайтон» героически спас игру в Вулверхэмптоне, уступая 1-3 после первого тайма, а на выходных победил в эпической серии пенальти в матче на Кубок. Это всё, конечно, позитивно сказывается на моральном состоянии игроков, которые понимают, что их пот и кровь наконец поворачивают удачу в их сторону. Не факт, что это поможет в матче с «Ман Сити», но в последующем – наверняка.
«Сити» в своём нынешнем стиле победил «Бирмингем» в Кубке – забил три мяча за полчаса, а потом валял дурака оставшийся час. Так что вряд ли стоит и на этот раз ждать от команды Гвардиолы голевой феерии – очень уж экономично она действует в этом сезоне. Тот факт, что с 13 по 20 января «Сити» предстоит сыграть сразу три матча чемпионата, тоже говорит за то, что силы игроки будут беречь», — сказал Петросьян.
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