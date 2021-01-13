«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Автомобилист».



Ставка: ничья за 3.99.



«Автомобилисту», как и «Йокериту», тоже предстоит провести три матча за четверо суток. Причём все три они тоже пройдут в разных городах. Понятно, за что таким образом наказывают финнов (я бы их вообще заставил по три матча в день играть), а вот за что так издеваются над «Автомобилистом» — вопрос, конечно, интересный. В любом случае вопрос физического состояния гостей, в составе которых немало возрастных игроков, выйдет на первый план и в итоге наверняка скажется на итоговом результате.



А вот на «Спартаке» непременно скажется концовка его матча с «Локомотивом». И та феерия, которую он устроил, отыгравшись в третьем периоде с 1:3. А поскольку снаряды в нашем хоккее могут и дважды, и трижды падать куда угодно, кроме красно-белой воронки, то результат следующего за феерической победой над «Локомотивом» матча угадывается на раз-два. Ну не тот у нас нынче «Спартак», чтобы два раза подряд выпрыгнуть из штанов. Неизвестно, каким он будет в плей-офф, но в регулярном чемпионате про красно-белых давно уже всем всё понятно.



Таким образом, победа в Москве сама идёт в руки «Автомобилисту», если бы только не третий матч за четыре дня. Но поскольку матч всё-таки будет третьим, а «Автомобилист» при всех нынешних достижениях восстановительной медицины всё-таки умученным и укатанным, то самое время предположить ничью в основное время. Возможно, после завершения основного времени хоккейный бог смилуется над екатеринбуржцами, тем более что он давно и упорно издевался над ними, и «Автомобилист» наберёт второе очко. Почему бы нет?» — предположил Лебедев.