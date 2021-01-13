«Реал Сосьедад» — «Барселона»: ставка Александра Вишневского на игру Суперкубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.91.



«Совсем недавно «Барселона» и «Реал Сосьедад» встречались друг с другом на «Камп Ноу». Тогда «Барса» выиграла со счётом 2:1 благодаря голам Жорди Альбы и Франка де Йонга. Вот сейчас команды снова встречаются в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Что это вообще за дичь? Совсем не понимаю этого. Мне кажется полным маразмом проводить Суперкубок с участием четырёх команд, да ещё и в Саудовской Аравии.



Мне кажется, что в Суперкубке должен играть чемпион и обладатель Кубка и всё, а матч должен проходить в Испании. Испанские футбольные чиновники придумали вот этот бред, и мы с ним вынуждены бороться. Одна радость — команды не поехали в Саудовскую Аравию и сыграют в Испании. Раз бушует коронавирус, то путешествия бессмысленны. Какая разница, где играть при пустых трибунах.



Решили играть в Андалусии. Два полуфинала и финал пройдут в разных городах. Первая игра пройдёт в замечательном городе Кордоба. Очень обожаю его и всем советую при случае посетить. В Кордобе «Барселона» будет играть с «Реалом Сосьедад». Я бы отметил сразу, что «Барселона» против этого клуба играет очень уверенно. В последних 10 матчах у «Барселоны» 9 побед и 1 ничья.



При этом у «Барселоны» серьёзные проблемы в обороне. Хоть последняя игра против «Гранады» и была выиграна со счётом 4:0, но «Гранада» должна была забивать. Просто у «Барсы» в первом тайме залетало всё, что можно, а вот «Гранаде» просто не везло, хотя голевые моменты создавались. Всегда так вести не может, поэтому тут логичным будет поставить на то, что «Реал Сосьедад» забьёт.



Ещё одно наблюдение. В последнее время «Барселона» на выезде играет куда лучше, чем дома. Вот сейчас снова игра за пределами «Камп Ноу». Возможно, причина в том, что огромный «Камп Ноу» давит на футболистов, в том плане, что когда он пустой, то это очень странно. В этом плане очень мудро поступил «Реал», который из-за реконструкции «Сантьяго Бернабеу» проводит матчи на своей клубной базе. «Барселона» могла бы пропустить также и проводить матчи на стадионе имени Тито Вилановы.



Стадион в Кордобе по численности выше среднего, но не такой огромный, как «Камп Ноу» или «Ванда Метрополитано». Если не ошибаюсь, то вмещает тысяч 30. Я там как-то был на матче Сегунды. «Кордоба» — замечательная команда, у которой классные болельщики, но какая разница, когда пустые трибуны.



Ближе к прогнозу. Думаю, что «Барселона» не проиграет и продолжит свою 10-матчевую беспроигрышную серию против «Реал Сосьедад». С учётом потерь, которые есть у «Барселоны», а там три из пяти основных защитников травмированы. Именно те, кто заменял их, серьёзно косячили в матче с «Гранадой», мне кажется, что вероятность голов в этом матче велика, поэтому моя ставка — обе забьют, и «Барселона» не проиграет», — сказал Вишневский.

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: баски сдержат Месси и Дембеле в Суперкубке Испании Суперкубок Испании пройдёт в формате «Финала четырёх», но права на ошибку всё равно нет.