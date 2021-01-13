«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Павла Городницкого на матч Суперкубка Испании

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.69.



«Из 12 последних матчей у «Реала Сосьедад» всего лишь одна победа – форма там примерно как у «Тамбова». «Барселона» не проигрывает 8 матчей подряд, причём там 6 побед и 2 ничьи. Кто-то думает, что это Куман всё наладил, но это бред полный – всё зарешал календарь. У «Барселоны» 4 подряд победы на выезде, в чемпионате Испании она забивает 10 матчей подряд.



У «Реала Сосьедад» в матчах с «Барселоной» статистика хуже, чем у «Урала» в матчах с «Зенитом» — можно подумать, что «Реал Сосьедад» является фарм-клубом «Барселоны», потому что в последних 10 матчах у «Барселоны» было 9 побед и 1 ничья. Основываясь на всей этой статистике, я прогнозирую банальнейшую победу «Барселоны», потому что мне нужно подправить свою статистику», — сказал Городницкий.

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