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«Тоттенхэм» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

«Тоттенхэм» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.64.

«Фулхэм», конечно, сильно недоволен тем, что АПЛ повелела сыграть отложенный матч с «Тоттенхэмом» в среду, предупредив об этом за пару дней. «Дачники» только стали отходить от эпидемии ковида в команде, отыграли смешанным составом матч на Кубок и спокойно готовились к принципиальному дерби с «Челси» на выходных. Эта игра, конечно, в их планы не вписывалась, и вряд ли стоит ожидать от команды Скотта Паркера здесь чудес.

«Тоттенхэм» поражения от «Ливерпуля» и «Лестера» словно не заметил. Продолжил гнуть свою линию, играть в свой футбол и зарабатывать очки. У «шпор» четыре победы в пяти последних матчах и ни одного пропущенного мяча в трёх последних.

Пожалуй, здесь стоит ждать чего-то типичного для Моуринью – строго сзади, эффективно впереди», — сказал Петросьян.

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