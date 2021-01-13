«Реал Сосьедад» — «Барселона»: дата матча, во сколько начало, где смотреть

13 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 4.85.
Букмекеры уверены, что матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 13 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.56.
Проход «Реала Сосьедад» идёт за 3.15, проход «Барселоны» — за 1.43.
- 13 января 2021
-
10:30
-
10:00
-
09:45
- 12 января 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 11 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00