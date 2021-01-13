КМ по биатлону 2020-2021, мужской спринт: где смотреть, ставки и коэффициенты

С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Полностью расписание соревнований выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



13 января

16:30 мск — спринт, мужчины.



14 января

16:30 — спринт, женщины.



15 января

16:30 — эстафета, мужчины.



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Он и фаворит гонки по мнению букмекеров. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.82. Кроме того, в числе главных претендентов его брат Тарьей (8.5), Йоханнес Дале (8.5) и Стурла Холм Лагрейд (10.00). Из россиян больше всего шансов победить у Александра Логинова, коэффициент на его успех — 65.00. На Эдуарда Латыпова можно сделать ставку за 100.00, а на Матвея Елисеева за 125.00.