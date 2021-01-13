«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании.



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.75.



«В Кордове в первом полуфинальном матче за Суперкубок Испании встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». «Барса» сейчас выглядит великолепно. Серия ярких побед, выездных побед, конечно, добавляет уверенности команде Рональда Кумана. Но напротив на сей раз соперник очень непростой, соперник голодный до побед и трофеев. В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.



«Сосьедад» в последнем туре уступил «Севилье» — 2:3, показав неплохую атаку. Имел он шанс сыграть вничью. В концовке чуть ли не с ленточки игроки «Севильи» мяч выбивали.



«Барселоне» уже было непросто с «Сосьедадом» при Кумане, когда играли на «Камп Ноу». Сдерживать атаку с Исаком, Виллианом Жозе и Оярсабалем тяжело.



Мне кажется, на сей раз «Барсе» не удастся оставить свои ворота сухими, несмотря на качественную игру в обороне с той же «Уэской» или «Гранадой». «Сосьедад» может доставить немало проблем и неприятностей обороне каталонцев.



Думаю, «Барселона» всё-таки пропустит. Но Месси находится в прекрасной форме, да и другие игроки атаки «Барсы». Что-то каталонцы реализуют. Жду насыщенного событиями и голами матча. Я бы сыграл вариант «обе забьют и «Барселона» не проиграет» за 1.75. «Сосьедад» обычно хорошо дома играет с «Барселоной». Здесь же будет нейтральное поле. А «Барса» за последнее время привыкла играть в гостях», — сказал Генич.

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: баски сдержат Месси и Дембеле в Суперкубке Испании Суперкубок Испании пройдёт в формате «Финала четырёх», но права на ошибку всё равно нет.