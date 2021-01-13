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«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на встречу 18-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на встречу 18-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не забьет за 1.75.

«Горожане» являются безусловными фаворитами этого матча. Команда уверенно прошла «Бирмингем» в Кубке Англии. Победная серия команда Пепа Гвардиолы достигла пяти встреч. Она не проигрывает с декабря.

Сейчас «горожане» превращаются в былую грозную силу. «Брайтон», напротив, выглядит всё хуже и хуже. «Чайки» не побеждали уже в восьми матчах. Правда, она проиграли и всего одну из пяти последних встреч. Также в предыдущем туре команды расписала удивительную ничью с «Вулверхэмптоном». Игра закончилась со счётом 3:3.

Однако это другой случай, отличный от того, что нас ждёт в предстоящем туре. «Брайтон» – не самая результативная команда АПЛ, чего не скажешь о «Сити». «Горожане» набрали прекрасный ход.

Несмотря на то что последние матчи между этими командами были верховыми, а ставка «обе забьют» проходила в половине случаев, мне кажется, в этой игре надо ставить на то, что «Брайтон» не сможет отличиться. «Чайки» играют на выезде. Букмекеры дают очень неплохой коэффициент на это событие», — сказал Казаков.

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За 13 последних игр во всех турнирах «горожане» пропустили только три мяча.
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