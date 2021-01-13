«Киль» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Киль» — «Бавария».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.79.
«Бавария» слишком много себе позволяет в новом, 2021 году — сначала проигранный «Майнцу» первый тайм (0:2, которые превратились в 5:2 после перерыва), затем поражение в Гладбахе 2:3, несмотря на превосходство 2:0 в ходе встречи. Причём объективных кадровых причин для провала нет — почти все ключевые исполнители в строю. Видимо, дело в подготовке или в психологии…
«Киль», который будет противостоять мюнхенцам, входит в лидирующую тройку второй бундеслиги и обладает самой крепкой обороной в этой лиге (14 пропущенных мячей в 15 турах). При этом команда и забивает регулярно — всего в одном матче из 15 не удалось поразить ворота. При этом форму «Киля» трудно назвать хорошей — одно очко в двух последних турах.
Полагаю, нас ждёт результативная игра, и поставить на ТБ 3.5 можно за вполне вменяемый коэффициент. Думаю, «Бавария», как всегда, забьёт много и не допустит ещё одной осечки — но и шансы «Киля» отличиться я расцениваю высоко, потому что мюнхенцы пропускают в большинстве матчей сезона из-за какой-то чемпионской расслабленности, и «Киль» дома вполне может родить гол», — сказал Симонов.
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