«Хольштайн Киль» — «Бавария»: ставка Алексея Андронова на игру Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хольштайн Киль» — «Бавария» в 1/16 финала Кубка Германии сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Баварии» минимум в 3 мяча за 1.87.
«Кубковая игра. В другой реальности, при зрителях приезд «Баварии» в гости к «Килю» стал бы украшением сезона для скромного клуба. Была бы тогда запредельная мотивация у «Киля». Игроки захотели бы показать себя на фоне «Баварии». Но с учётом того, в каком мире мы живём, думаю, всё это нивелируется достаточно сильно. Конечно, «Хольштайн» будет мечтать о победе над мюнхенской «Баварией», но нет никаких оснований на это рассчитывать.
Мне кажется, для «Баварии», потерпевшей чувствительное поражение от Мёнхенгладбаха, такая игра — возможность вернуть уверенность в собственных силах. Думаю, «Бавария» отнесётся ответственно. Даже если кто-то из основных игроков получит отдых, вряд ли это серьёзно повлияет на «Баварию».
Мюнхенцы — фавориты. Я думаю, что фора (-2.5) на «Баварию» за 1.87 — хороший вариант для такой встречи. По мне, мюнхенцы должны побеждать очень уверенно», — сказал Андронов.
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