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UFC 257: когда бой Конор Макгрегор — Дастин Порье 2, прогнозы и ставки

UFC 257: когда бой Конор Макгрегор — Дастин Порье 2, прогнозы и ставки
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Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 257 пройдёт рано утром 24 января мск. Начало боя – не ранее 6:00 мск.

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

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