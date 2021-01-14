«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.24.
«Это будет матч «Локомотива» сразу после эпик-фейла, когда «железнодорожники» вели 3:1 со «Спартаком», но пропустили три шайбы подряд и проиграли 3:4. Что любопытно, до этого «Локомотив» выступал хорошо и одержал четыре победы подряд.
ЦСКА в последних трёх матчах набрал очень приличный ход. Победил СКА в Питере (3:2 ОТ), что сложно уже само по себе. Не просто взял очки у аутсайдеров, а разгромил их, причём часто на лед выпускал молодёжь – 6:1 с «Нефтехимиком», 7:1 с рижским «Динамо».
ЦСКА по потерянным очкам (69 при 44 матчах) даже опережает «Ак Барс» (70 в 45). И поверьте, в офисе «армейцев» пристально следят за тем, кто идёт на первом месте в таблице КХЛ. Но для этого нужно побеждать «Локомотив» (61 в 44), который в случае своей победы может включиться в борьбу за первое место на Западе и за хороший посев в плей-офф.
Как эти команды играли между собой раньше?
16 ноября – ЦСКА победил дома «Локомотив» (3:1).
12 декабря – ЦСКА снова победил дома «Локомотив» (3:2).
Я бы в этом матче взял кэф 2.24 на то, что ЦСКА победит в основное время. Хотелось бы, конечно, пофлиртовать с коэффициентом на ничью в основное время (3.96), но делать этого не буду – слишком большой риск. Хотя овертайм в таком матче вполне возможен.
Но в прошлом сезоне ЦСКА победил в Ярославле со счётом 3:0 и 4:0. А вообще «Локомотив» последний раз обыгрывал «армейцев» 22 января 2019-го (2:1), то есть два года назад. Ну это вам так, на заметку», — сказал Лысенков.
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