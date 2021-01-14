«Трактор» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Витязь».



Ставка: ничья за 4.50.



«В отличие от Восточной конференции, где все «попаданцы» в плей-офф уже фактически определились (да-да, теоретические шансы есть даже у «Амура», но давайте будем реалистами) и «на кладбище всё спокойненько», в Западной конференции ещё не всё утихло. Хотя до настоящего пожара, когда штук пять команд идут в одном-двух очках друг от друга, конечно, далеко (мы ж не НХЛ какая-то!). Но «Спартак» с «Витязем» поддерживают хоть какой-то костерок, не давая интриге совсем уже затухнуть и помереть.



И вот один из интриганов приезжает в Танкоград, где у «Трактора» период очередной игровой депрессии, растянувшийся вот уже на пять матчей. Нет, челябинцы, безусловно, лапки вверх не задирали и даже в Казани сумели зацепить очечко, но до прагматизма «Северстали», которая точно знает, у кого очки брать нужно, а с кем и бодаться не следует, «трактористам» пока далеко. Поэтому они рвут филейные части с тем же «Ак Барсом», чтобы через день продуть ещё и в Нижнем Новгороде.



Теперь «Трактор» вернулся с выезда, его ждёт домашняя четырёхматчевая серия. Причём в своём нынешнем состоянии «Витязь» является едва ли не единственной командой, у которой в этой серии челябинцы могут что-то поиметь. Потому что три остальных соперника – «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев» — скорее всего, пройдутся по «Трактору» торжественным маршем. А вот с «Витязем» очки брать нужно, поскольку в итоге можно будет доиграться до интриги и интересного появления вблизи, казалось бы, давно падшей «Сибири».



То есть матч ожидается на загляденье. В нём очки нужны и тем и другим, причём гостям они нужны даже больше, чем воздух. Такие матчи чаще всего и заканчиваются так, как это устраивает обе воюющие стороны. То есть в основное время нас поджидает ничья, а уже после этого гости наберут второе очко, и обиженных до глубины души просто не останется», — сказал Лебедев.