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«ПСЖ» — «Марсель»: результат матча 13.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«ПСЖ» — «Марсель»: результат матча 13.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» встретился с «Марселем». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. Во втором тайме, на 85-й минуте, форвард парижан Неймар успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество «ПСЖ» в счёте. Через 4 минуты хавбек Димитри Пайет сократил отставание «Марселя» в счёте.

Сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.43: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1430 рублей. Успех «Марселя» оценивался букмекерами коэффициентом 8.00, на ничью давали 6.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценивался коэффициентом 1.48, на «обе забьют» давали 1.71, а на победу «ПСЖ» через тотал меньше 4.5 гола — 1.92.

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