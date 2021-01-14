Кубок мира по биатлону 2020-2021: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки

С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Полностью расписание соревнований выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



14 января

16:30 — спринт, женщины.



15 января

16:30 — эстафета, мужчины.



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 25-й.