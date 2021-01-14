«Барыс» — «Салават Юлаев»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев».
Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.47.
«Думаю, победят юлаевцы, просто однозначно. Они на подъёме, эмоций положительных у них побольше. Уфимцы очень здорово играют, к ним нет претензий. У этой команды всё идёт хорошо и по плану, потихоньку готовятся к плей-офф.
Я наблюдаю за действиями «Барыса» и вижу, как ребята устали и просели. Скорее всего, они уступят лишь в одну шайбу, но не берусь сказать когда. Вполне возможно, что основного времени поединка соперникам может и не хватить. Давайте попробуем вариант «команда два не проиграет». Коэффициент немного пониже будет, но эта ставка мне кажется реальной.
У казахстанцев вся проблема в том, что они просели, да ещё и игра нормальная пропала, которую показывали до этого. Они стали больше удаляться, а уфимцы умеют грамотно использовать свои шансы в таких случаях. Финны, которые там играют, друг друга хорошо понимают и умеют реализовывать большинство в самый нужный момент. Как, например, в случае, когда одолели в «зелёном дерби» казанцев. Так что они большие мастерюги на все руки», — сказал Кожевников.
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