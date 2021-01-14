«Реал Мадрид» — «Атлетик»: ставка Максима Калиниченко на игру Суперкубка Испании

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетик».



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 3.76.



«Атлетик» — твёрдый середняк турнирной таблицы Ла Лиги. Понятно, что здесь другой турнир. Однако судить о форме команд можно только по выступлениям в домашнем чемпионате. Нельзя не учитывать последние результаты клубов. И ими «Атлетик» как раз не блещет.



Чередуют «баски» победы, ничьи и поражения. Не могут выйти они на стабильную полосу получения очков. Обыгрывает «Атлетик» в последнее время только команды, которые располагаются сильно ниже него в таблице. А вот сильным командам он преимущественно проигрывает. В этом плане «Реал» представляет серьёзную опасность для «Атлетика».



Хотя мадридский клуб тоже начал терять очки в последнее время. Впрочем, ситуация у него всё равно лучше, конечно, чем у «Атлетика». Команда Зидана в последних матчах пару раз сыграла вничью и в остальных встречах одержала победы.



Терять очки «Реал» начал в самое неподходящее время. Был шанс у него обогнать лидирующий «Атлетико» в таблице, но теперь «сливочные» всё ещё идут вторыми, а у «матрасников» на четыре очка больше и ещё два матча в запасе. Плюс «Барселона» смогла вплотную подобраться к «Реалу» в таблице.



Также вничью «Реал» в последних матчах сыграл именно с не самыми сильными соперниками. Поделил очки он с «Эльче» (1:1) и с «Осасуной» (0:0). По уровню игры «Атлетик» превосходит эти команды. Так что морально клуб из Бильбао может быть уверен в своих силах.



Думаю, тяжело будет «Реалу» в этой встрече. Бензема немного потерял форму, перестал часто забивать. Но если француз в этой игре проснётся, то «баскам» будет очень сложно. Лично я надеюсь, что Бензема покажет хороший футбол в этой встрече и поведёт за собой команду. Тем более что до титула здесь осталось совсем немного.



Однако не стоит забывать о проблемах «Реала» в обороне. Далеко не всё хорошо у него там. Есть вариант, что «Атлетик» сможет наказать оборону «сливочных», — сказал Калиниченко.

«Реал» — «Атлетик». Прогноз: гордые баски сорвут Зидану «класико» в Суперкубке Испании У мадридцев не чувствуется запаса, а баски после смены главного тренера стали гораздо опаснее.