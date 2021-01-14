«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 14 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.23.
«Думаю, «армейцы» победят при любых раскладах, других вариантов просто быть не может. Если в ворота шведа поставят, то тем более. ЦСКА умеет давить, выходить и сражаться, действовать строго по заданию тренеров.
А у «железнодорожников» не хватает воли и характера. Да и мастеров в команде особо нет сейчас. Тренеры доверяют по большей части ярославской молодёжи, а у красно-синих команда посбалансированнее, поопытнее. Они играют в свою систему, не отступают и всегда давят. Постоянно, во всех случаях, до конца.
В жизни, конечно, бывает всё, но я думаю, ЦСКА сегодня выиграет в Ярославле. Разгромного счёта вроде 5:1 точно не будет. Ярославцы просто не позволят забросить много шайб в свои ворота. Матч будет очень упорным, оттого и победа только в одну шайбу. Я бы даже не стал исключать серию послематчевых бросков», — сказал Кожевников.
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