«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.99.
«Арсенал» очень достойно выступил в минувшем сезоне, где занял только восьмое место в Премьер-Лиге, но выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Старт нового первенства высшего дивизиона страны для «красно-белых» начался не лучшим образом. После 17 туров «канониры» записали на свой счёт семь побед и два мирных исхода, что принесло 23 очка и 11-е место в турнирной таблице. В трёх последних дуэлях столичный клуб одержал победы – над «Челси» (3:1), «Брайтоном» (1:0) и «Вест Бромвичем» (4:0).
«Кристал Пэлас» за 17 матчей текущего чемпионата добыл шесть побед и четыре раза разделил очки с противниками, что принесло 22 очка и 14-ю позицию. Отрыв от земляков и сегодняшних противников составляет всего один пункт. В первой игре 2021 года «стекольщики» одолели «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
В составе хозяев не смогут выйти на поле Мартинелли, Озил и Сократис. У Габриэля коронавирус. В составе гостей в лазарете Келли, Сако, Шлюпп, Хеннесси и Фергюсон.
Я считаю, что хозяева наконец-то сыгрались и нашли свою игру. По составу и по качеству исполнителей «Арсенал» опережает своих земляков, и я отдам предпочтение именно им в этой дуэли», — сказал Мостовой.
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