«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Арсенала» минимум в 2 мяча за 2.61.
«Здесь очевидно рисуется победа «Арсенала». Потому что команда сейчас хороша: 4 победы подряд, «Ньюкасл» побежден в Кубке, «Челси» – в чемпионате. В общем, у Микеля Артеты дела хороши. Команда довольно регулярно играет на ноль (что очень важно для обороны «Арсенала»). По травмам нет больших проблем. Думаю, что мы можем увидеть сильнейшую атакующую линию в этой игре.
В отличие от «Кристал Пэлас», у которых как раз много травмированных. Здесь Хеннесси, Фергюсон, Шлюпп, Сако, Уикем – все они будут отсутствовать в этой игре. Это большая беда. К тому же форма «Кристал Пэлас» сейчас не очень хороша: 4 поражения в 6 встречах. При этом если команда проигрывает на выезде, она не может забить.
Думаю, что «Арсенал» выиграет комфортно. Я бы взял с форой (-1,5)», — сказал Казанский.
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