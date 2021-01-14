«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Арсенала» минимум в 2 мяча за 2.61.



«Здесь очевидно рисуется победа «Арсенала». Потому что команда сейчас хороша: 4 победы подряд, «Ньюкасл» побежден в Кубке, «Челси» – в чемпионате. В общем, у Микеля Артеты дела хороши. Команда довольно регулярно играет на ноль (что очень важно для обороны «Арсенала»). По травмам нет больших проблем. Думаю, что мы можем увидеть сильнейшую атакующую линию в этой игре.



В отличие от «Кристал Пэлас», у которых как раз много травмированных. Здесь Хеннесси, Фергюсон, Шлюпп, Сако, Уикем – все они будут отсутствовать в этой игре. Это большая беда. К тому же форма «Кристал Пэлас» сейчас не очень хороша: 4 поражения в 6 встречах. При этом если команда проигрывает на выезде, она не может забить.



Думаю, что «Арсенал» выиграет комфортно. Я бы взял с форой (-1,5)», — сказал Казанский.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз: ещё один шаг Артеты к возвращению былой славы В 11 из 14 последних дерби с «Кристал Пэлас» «канониры» забивали как минимум два мяча.