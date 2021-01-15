«Лацио» — «Рома»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Рома».



Ставка: ТБ 3 за 1.96.



«Римское дерби нас ждёт в очередном туре итальянского чемпионата. «Лацио» будет номинальным хозяином поля и примет на нём «Рому».



Жаль, конечно, что этот матч пройдёт без зрителей. Для Рима такие матчи всегда важное событие. Всегда эти команды конкурируют друг с другом. Вот и сейчас в таблице между ними всего шесть очков.



Но при этом «Лацио» идёт на восьмом месте, а «Рома» — аж на третьем. Между ними располагаются четыре команды. Плотность в Серии А в этом розыгрыше большая. Небольшой отрыв есть только между девятым и десятым местами – шесть очков.



Так что ситуация может поменяться за несколько туров. «Лацио», конечно, всеми силами пытается вернуться в зону ЛЧ. Пока у него это получается с переменным успехом – не проигрывает команда Индзаги уже три матча подряд. В этой встрече она, само собой, тоже постарается унести с поля три очка.



Но «Рома» не такой простой соперник для «Лацио». Мало того, что она идет выше в таблице, так она еще и играет лучше в этом сезоне. В последних матчах команда Фонески трижды одержала победу и в одной встрече сыграла вничью.



«Рома» много забивает. Смогла она даже поразить несколько раз ворота «Интера» в прошлом туре. Это привело к ничьей с миланской командой, что на сегодняшний день является весьма неплохим результатом. Впрочем, есть определённые проблемы у «Ромы» в обороне. Немало она и пропускает голов.



«Лацио» в этом аспекте играет немного ровнее. Может он постараться тактически переиграть заклятого врага, поймав его на ошибках в обороне. Но надо будет только подопечным Индзаги самим не пропустить пару обидных мячей.



Думаю, что игра будет результативной. Историческое противостояние всегда влияет на настрой соперников. Выйдут они на поле готовыми к битве. Тем более что обеим командам важно зарабатывать и не терять очки.



Немного перестраховавшись, предложу поставить на количество мячей в этой встрече. Результат, по-моему, слишком непредсказуем здесь. А вот то, что соперники не станут закрываться в этой игре, я считаю очевидным», — сказал Калиниченко.