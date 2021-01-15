«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 мяча за 2.76.

«Этой встречей высокие (во всех отношениях) стороны подытоживают четырёхматчевые дебаты и в следующий раз могут встретиться разве что в финале конференции, если оба до него до живут. Обе команды играют, обе добавляют, более того, два последних междусобойчиках «ястребы» выиграли всухую — 3:0. Казалось бы, для «больших татар» есть повод поволноваться. Но на самом деле никакого повода нет, поскольку исход противостояния предопределен процентов этак на 90. И вот почему.



Дело в том, что в регулярных чемпионатах в битве «Ак Барс» — «Авангард» самую большую роль играет местонахождение ледовой площадки. «Ястребы» ведь не случайно выиграли два последних матча – они выиграли их в своём временном доме, в Балашихе. А тот единственный матч, который взяли «барсы», прошёл в Казани. И вообще, в последний раз в этом противостоянии гости побеждали аж в ноябре 2017 года, и был это «Авангард» в Казани, и было это в послематчевой буллитной серии. После этого в 10 (прописью – десяти) междусобойчиках подряд победа доставалась исключительно хозяевам.



Вам достаточно такой статистики, давно уже переросшей в систему? Мне – так вполне. Именно поэтому я смело, посылая всех сомневающихся к какому-то монаху, ставлю на домашнюю победу «Ак Барса». Да ещё в основное время, да ещё с разницей минимум в две шайбы. «Карфаген должен быть разрушен!» — сказал Лебедев.