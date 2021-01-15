«Северсталь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 15 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Северстали» минимум в 2 шайбы за 1.82.



«Пожалуй, этот матч еще легче для прогноза, чем противостояние «Ак Барса» с «Авангардом», где результат предопределен самим местом проведения матча. И не потому, что рижане, поднятые на какое-то время могучей дланью Петериса нашего Скудры (нашего, нашего, он уже лет восемь как гражданин РФ, если кто не знает), проиграли три последних матча, то есть, по сути, вновь улеглись лицом вниз, и не пнуть их, проходя, ну, никак не возможно. Просто «Северсталь» не зря в весь текущий сезон зарабатывала себе титул самой прагматичной команды лиги. Поэтому своего шанса попинать лежащего ни в коем случае не упустит. И тут уже без разницы статистика личных встреч (а она все равно в пользу Череповца), и тот факт, что северяне дважды обыграли рижан в текущем сезоне – и в гостях, и дома. Череповецкая прагматика – вот главное условие предсказуемости результата.



А если сюда еще добавить тот факт, что раздухарившийся в последнее время «Спартак» упорно подставляет «Северсталь» под раздухарившийся в последнее время «Витязь», то оставшиеся сомнения должны вас покинуть. «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина», — говорил известный герой фильма «Место встречи изменить нельзя», а кошелек в хоккее не подкинешь – карманов на форме нет.



Домашняя победа «Северстали», в основное время и с преимуществом минимум в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.