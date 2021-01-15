«Реал» — «Атлетик»: обзор матча 14 января, как сыграли, кто забил, какой счёт

В матче полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» Бильбао переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась со счётом 2:1.



На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия. Прошла передача низом от Дани Гарсии на левый край штрафной «Реала», откуда Рауль Гарсия низом пробил точно в дальний угол ворот. Затем Рауль удвоил преимущество «басков», реализовав пенальти, назначенный за фол против Иньиго Мартинеса.



Во втором тайме форвард «Реала» Карим Бензема отыграл один мяч. Судья сначала отменил гол из-за офсайда, но после общения с помощниками в итоге всё-таки зафиксировал взятие ворот.



Сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.75. Успех «Атлетика» оценивался коэффициентом 5.50: с 1000 рублей выигрыш составил бы 5500 рублей. На ничью давали 4.00.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.01, «обе забьют» — за 1.90, пенальти — за 2.60. На проход «Атлетика» давали 3.32.