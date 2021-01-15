«Аталанта» — «Кальяри»: результат матча 14 января и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 1/8 финала Кубка Италии. «Аталанта» на своём поле обыграла «Кальяри» со счётом 3:1.
Впервые после перехода в «Аталанту» из «Локомотива» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. Он и открыл счёт на 43-й минуте. После передачи Луиса Мурьеля Миранчук ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч в ворота.
В начале второго тайма Риккардо Соттиль восстановил равновесие в счёте. Но уже на 61-й минуте Мурьель вновь вывел «Аталанту» вперёд, а точку в матче поставил на 64-й минуте Бошко Шутало.
Миранчук в итоге провёл на поле 69 минут, а затем его заменил Йосип Иличич.
Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1240 рублей. Успех «Кальяри» оценивался в 10.75. А ставки на ничью принимались за 6.70.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.32, на «обе забьют» давали 1.70, а на ИТБ 2.5 гола «Аталанты» — 1.74.
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