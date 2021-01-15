«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: результат матча 14.01.2021 и сыгравшие прогнозы букмекеров
В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Подопечные Микеля Артеты, набрав 24 очка, занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).
«Арсенал», сыграв вничью, прервал свою трёхматчевую победную серию в АПЛ.
Поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.59. Успех «орлов» оценивался в 6.35. А ставки на ничью принимались за 4.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4200 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.90. На нулевую ничью предлагали поставить за 10.0.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
08:49
-
08:46
- 14 января 2021
-
22:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:56
- 13 января 2021
-
21:45
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам