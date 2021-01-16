«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» за 2.86.

«Обе команды весьма похожи друг на друга – и вообще, и в нынешнем сезоне особенно. Обе в своих дивизионах не на последних ролях, но у обоих есть «бугор», до которого не допрыгнуть – соответственно «Ак Барс» и «Авангард». Обоих неплохо штормило в этом сезоне, оба подурковали, сколько могли, и приблизительно в одно и то же время бросили страдать ерундой и начали серьезно готовиться к плей-офф. Словно где-то сверху была отмашка, что на этот раз плей-офф будет.



Быть может, схожесть связана с близким географическим расположением, ведь даже магнитогорский аэропорт находится на территории Башкортостана, хоть и ехать до него от арены минут двадцать максимум. В общем, идут соперники ровненько, занимают вторые места в своих дивизионах, следовательно делят 3-4-е строчки в таблице Восточной конференции. С одной стороны, все это предполагает матч убийственного нерва, с другой – в этом противостоянии уже давно сложилась определенная тенденция, мимо которой нельзя пройти.



Дело в том, что оба соперника конкретно в этом противостоянии дома играют ровно в три раза хуже, чем в гостях. Не будем брать в расчет плей-офф, там «Магнитка» с «Салаватом» встречаются достаточно часто и с большим удовольствием метелят друг друга. А в регулярных чемпионатах соотношение в 12 последних междусобойчиках достаточно четкое: 3 победы у хозяев и 9 – у гостей.



Смекаете? С такой математикой «Магнитке» явно не светит, и ведь реальная картина этому способствует: уфимцы выглядят сейчас основательнее. Поэтому можно смело грузить на «Салават», и даже не просто на «Салават», а на его победу в основное время, пусть и с небольшим преимуществом в счете».