«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Вест Бромвич Альбион».

Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.22.

«Выгадывал низовой матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Тем не менее, думаю, здесь низ тоже может получиться.



Команды примерно в одном состоянии. У «Вест Брома» при Большом Сэме дела идут не очень хорошо. Команда мало забивает, много пропускает. 3 гола в 5 матчах – это совсем беда. Но и «Вулверхэмптон» в 6 матчах из 9 забивает всего 1 мяч – это тоже плохо.



«Вест Бром» приедет не проигрывать. Сэму Эллардайсу будет очень важно набрать здесь очки. Потому что 3 проигрыша и одна ничья при нем (да еще и вылет от «Блэкпула») – это позорище. Гости сосредоточатся на обороне, постараются не пропустить. При этом у «Вулверхэмптона» сейчас проблемы как раз с организацией атаки. Думаю, будет низовой матч, и не просто низовой, а ТМ (2)».