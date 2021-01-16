«Фулхэм» — «Челси»: ставка Ильи Казакова с коэффициентом 4.78 на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Челси».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.21, ничья за 4.78.

«Обе команды находятся не в лучшей форме. «Фулхэм», несмотря на грустную позицию, в последних матчах собрался и выдал серию из четырех ничейных результатов, в том числе и против «Ливерпуля», и против «Саутгемптона», и против «Ньюкасла».



«Фулхэм» – «Челси» – это особая игра с точки зрения нерва, который в этой встрече будет присутствовать. Синие потерпели слишком много поражений. Они уступили «Арсеналу», «Манчестер Сити», да и ничья с «Астон Виллой» была для многих болельщиков удивительной.



Очень часто матчи между этими соперниками получаются верховыми. Примерно в половине последних очных встреч публика видела этот исход. Но здесь нас ждет низовая игра. Потому что «Фулхэм» в последнем матче не блещет результативностью. Ну и «Челси» сейчас играет в тот футбол, который от команды не ждали.



Предлагаю поставить на ТМ (2.5) и ничью».