«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч 19-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.94.

«Фулхэм» неожиданно получил результат в матче с «Тоттенхэмом». Это сюрприз, учитывая все обстоятельства и форму «Шпор». Думаю, теперь «дачники» могут рассчитывать на что-то и с командой Лэмпарда. Да, там есть неприятный исторический контекст для «Фулхэма»: всего 1 победа в 28 матчах. Но к нынешней ситуации это не будет иметь такого серьезного отношения. Все же ничья с «Тоттенхэмом» дает надежду на то, что «Фулхэм» на правильном пути (пусть и внизу турнирной таблицы пока).



У «Челси» же 1 победа в 6 матчах. Мы видим, как команда проскользила вниз: поражения от «Арсенала» и «Манчестер Сити» (думаю, кубковую победу не стоит рассматривать всерьез). В общем, здесь надо как-то перегруппировываться, чтобы выглядеть круче.



Но мне кажется, что прямо сейчас «Фулхэм» имеет хорошие шансы против «Челси». «Фулхэм» потратил много сил в среду. А «Челси» будет в поиске оптимального варианта ведения игры. И по ходу матча оба тренера будут видеть, что команды устают. А это гарантирует нам остросюжетный второй тайм.



Сыграл бы на то, что тотал второго тайма будет больше первого".