«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Саутгемптон».

Ставка: обе команды забьют за 1.77.

«У «Саутгемптона» неплохая статистика на «Кинг Пауэр Стэдиум» — команда не проигрывает на этой арене уже 4 матча.



При этом «Лестер» хорошо отдохнул (предыдущий матч перенесли, поэтому в последний раз команда выходила на поле 4 января) и имел возможность хорошо подготовиться к матчу.



Тем не менее, мне кажется, хозяевам будет крайне сложно обыграть команду Ральфа Хазенхюттля. Особенно после «моральной инъекции», которую «святые» получили, обыграв «Ливерпуль». Сейчас им не страшен никакой соперник.



Здесь точно стоит ждать того, что обе забьют. Коэффициент хороший — 1.77».