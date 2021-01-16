«Боруссия» Дортмунд — «Майнц»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Майнц».



Ставка: ИТБ 2.5 гола «Боруссии» за 1.75, гол Холанда за 1.38.



«Безусловно, «Боруссия» является явным фаворитом. Естественно, ключевую роль в последних успехах «Боруссии», которая поочередно обыграла «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг», играет возвращение в строй Эрлинга Холанда, который поправился и в последнем поединке оформил дубль. Думаю, прекрасная форма Холанда – это практически гарантия победы «Боруссии», тем более что «Майнц» находится в очень плохой форме, это один из аутсайдеров чемпионата Германии, который на протяжении восьми туров не знает радости побед.



Думаю, шансы «Майнца» близки к нулю в этом поединке, думаю, что «Боруссия» забьет немало мячей в ворота этой команды. Лично мне нравится ставка на индивидуальный тотал «Боруссии» больше 2,5 с коэффициентом 1,75. Предложил бы прежде всего ставку на гол Холанда, но коэффициент на это событие достаточно небольшой. Такая ставка подойдет для экспресса, я рекомендую ее взять. Думаю, что Холанд минимум один раз отличится, не исключаю, что мы можем увидеть в его исполнении и два, три и даже четыре гола. Мы знаем, что если норвежец начнет забивать, то остановить его никто не может. Все это скажется на результативности «Боруссии».



«Майнц» испытывает серьезные проблемы в линии обороны – от «Айнтрахта» пропустил два мяча, от «Баварии» недавно получил пять мячей. Оборона «Майнца» против Холанда и его товарищей не выстоит».