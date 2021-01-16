«Сочи» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Витязь».

Ставка: победа «Сочи» за 2.73.

«В тот момент когда «космические корабли бороздят просторы Большого театра», а «Спартак» то обыгрывает «Йокерит» в Хельсинки, то дома убирает «Локомотив», «Витязь» как-то приуныл. И проиграл уже дважды подряд. Но если поражение от московского «Динамо» и объяснимо, и простительно (извините, сэр, другая весовая категория), то проигрыш «Трактору», который опять одной мамалыгой сыт, предельно затрудняет гонку «Витязя» за поездом, уходящим в плей-офф. На который он может поспеть, только вышвырнув оттуда красно-белых. И если теперь не увезет из Адлера два очка, добытых любым путем, включая христорадничанье на паперти и пение в подземных переходах, то придется вычеркивать подольчан из Книги жития нынешнего сезона.



И тут им будет противостоять команда, которая из этой книги себя своими руками уже давно вычеркнула. Пожалуй, в тот самый момент, когда получила главным тренером «темную лошадку» с нулевым опытом. В таких случаях покойный Виктор Васильевич Тихонов (царствие ему небесное!) говорил, что природу не обманешь, и нашей самой южной команде сделать это тоже не удалось.



Таким образом, мы имеем встречу команды, которой уже ничего не надо, с командой, которой в этом матче нужно все и еще чуть-чуть. По идее, мотивационная составляющая, вышедшая на первый план, должна сказать свое веское слово. Но как же часто мы видели обратную картину, когда обязательность результата повисала тяжкими гирями на ногах хоккеистов.



Вот мне почему-то видится именно второй вариант. Почему — не знаю. Вроде по статистике личных встреч все ровненько, и два «междусобочика» нынешнего сезона из трех «Витязь» уже выиграл. Что может помешать ему обыграть сочинцев в третий раз подряд, особенно если это так надо?



Но, по моему убеждению, что-то помешает. И сочинцы умучают бегущий за поездом «Витязь», Причем даже сделают это в основное время при общем совсем небольшом количестве заброшенных шайб. А где-то в далекой Москве некий Олег Знарок шумно выдохнет и низко поклонится южанам».