«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» + тотал больше 2,5 голов за 2.11.

«Фулхэм» в минувшем сезоне сумел добыть четвертую позицию в Английском Чемпионшипе и получил путевку в элитное первенство Англии. За 16 туров «дачники» не смогли найти свою игру и записали в актив две победы и шесть мирных исходов, которые принесли 12 очков и 18-е место в зоне вылета.



Минувший год команда завершила ничьей с «Саутгемптоном» (0:0). 2021 год «белые» начали с неожиданного успеха с земляками из «Тоттенхэма» (1:1).



«Челси» за 17 туров добыл семь побед и пять поединков завершил миром, что принесло 26 очков и девятое место, что абсолютно не устраивает руководство клуба и болельщиков и просто неприлично занимать клубу с таким фантастическим бюджетом. В трех последних играх «пенсионеры» сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и потерпели два фиаско.



Считаю, синие набирают обороты, к тому же в лазарете команды пусто. Предполагаю, что земляки сыграют на встречных курсах и номинальные гости сумеют одержать викторию.



Ожидаю результативный матч, на что предлагаю комбинированную ставку. Моя ставка – победа «Челси» + тотал больше 2,5 голов за 2.11".