«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Мостового на матч 19-го тура АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Саутгемптон».



Ставка: «Лестер» не проиграет + обе забьют за 2.00.

«Лестер» неплохо стартовал в новом первенстве Английской Премьер-Лиги, где после 17 туров записал на свой счет 10 побед и два раза сыграл вничью, что принесло 32 очка и четвертое место в таблице. Впрочем, отрыв от второго «Ливерпуля» составляет всего одно очко.



В четырех последних дуэлях «лисы» не проигрывали. 2020 год «горожане» завершали успехом в игре с «Тоттенхэм» (2:0), после чего два раза разделили турнирные баллы с соперниками. В дебютной встреча нового календарного года «синие» на выезде одолели «Ньюкасл» (2:1).



«Саутгемптон» показал лучший результат на старте нового первенства за последние годы. «Святые» выиграли восемь матчей и пять сыграли вничью. В последней встрече гости на своем поле сумели одолеть «Ливерпуль» (1:0), на что мало кто бы мог дать прогноз.



В составе хозяев не выйдут на поле Перейра и Прат. У гостей в лазарете Вестергорд, Дженепо и Редмонд. С коронавирусом в лазарете Ингс и Макарти.



Могу предположить, что эта игра будет одной из самых зрелищных. «Саутгемптон» — команда неуступчивая и многим уже попортила нервы. Думаю, что здесь все будет не так просто. Ожидаю ничью или минимальный успех «Лестера», на что и сделаю ставку.



Моя ставка – «Лестер» не проиграет + обе забьют за 2.00".