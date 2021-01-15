«Лацио» — «Рома»: прогноз Александра Аксенова на игру Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» — «Рома».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.76.



«Это центральная игра предстоящего тура. В последнее время «Рома» смотрится стабильнее – она выше соперника в турнирной таблице, лучше с точки зрения игры, и в последнем матче против «Интера» римляне временами смотрелись очень здорово. Вроде бы «Рома» фаворит.



«Лацио» в нынешнем сезоне играет не так хорошо, как в предыдущем. Это не борьба за чемпионство, а попытка побороться максимум за место в Лиге чемпионов, но все-таки не будем забывать, что это римское дерби – здесь всегда особая история и особые эмоции, всегда все очень ярко, интенсивно и по-боевому. Говорить о том, что кто-то обязательно победит, я бы не стал.



Я бы поставил здесь на количество голов, потому что это очень результативные команды. Поставлю на то, что обе забьют и тотал больше 2,5», — сказал Аксенов.

«Лацио» — «Рома». Прогноз: римское дерби в Серии А — праздник для всех. Кроме вратарей Джеко, Мхитарян и Иммобиле своё дело знают, так что голов тут хватит на всех.