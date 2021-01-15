«Спартак» — «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 15 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит».



Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.54.



«Спартаковцы просели, начали проигрывать. Я говорил, что в одну шайбу уступят «Автомобилисту», так и вышло — счёт 0:1. Но моментов у гостей было больше. Я думал, они 0:5 проиграют или что-то такое.



«Джокеры» летали в Нижнекамск и уступили «Нефтехимику» по результатам дополнительного времени со счётом 2:3. Кстати, екатеринбуржцам они тоже проиграли — 0:2. Сегодня будет очень упорный матч. Думаю, москвичи подкрепятся как положено, отойдут от своих поражений и неудач и сегодня победят. Но им обязательно придётся оказывать сопротивление крепким финским ребятам, которых в составе «Йокерита» немало.



Если всё получится, то в основное время и с преимуществом в одну шайбу победят красно-белые. Если мы возьмём за основу усталость большинства хоккеистов обоих клубов, то игровое время затянется и выйдет за рамки положенных 60 минут. Тяжело предсказать, как именно победят красно-белые, поэтому, чтобы не рисковать, возьму ставку «Спартак» не проиграет», — сказал Кожевников.