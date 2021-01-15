«Порту» — «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Португалии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.73.
«Оба гранда португальского футбола размялись в предыдущем туре на аутсайдерах: «Бенфика» обыграли «Тонделу», падающую в зону вылета, а «Порту» уничтожил на выезде (4:1) «Фамаликан», тоже рискующий вылететь из элиты. И «Порту», и «Бенфика» набрали по 31 очку и делят 2-3-е места, отставая на 4 очка от лидера — «Спортинга».
«Порту» выиграл 9 последних матчей, при этом забивая соперникам не меньше двух голов. В Кубке Португалии оба соперника просто разорвали соперников, отправив им по четыре мяча в сетку. Правда, в чемпионате столичный клуб не может похвастать стабильными победами в последних играх. Ничья с «Санта-Кларой», а главное, под занавес года «Бенфика» проиграла «Порту» Суперкубок (0:2).
В предстоящем противостоянии на «Драгау» хозяева снова фавориты. «Бенфика» вообще не может выиграть у «Порту» уже 4 матча подряд. На сей раз, думаю, тоже не получится выиграть», — сказал Аскеров.
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