«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхоукс».
Ставка: победа «Тампа-Бэй» минимум в 3 шайбы за 2.32.
«Особой интриги в этом матче не вижу. Даже не потому, что «Тампа-Бэй» выиграла первую встречу у «Чикаго» со счётом 5:1 и там была игра в одну калитку, а забить Андрею Василевскому сумели только с отрицательного угла, после двух нелепых рикошетов.
Просто это две разные весовые категории. «Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли, и состав там просто звенит. Удачно после травмы вернулся капитан Стивен Стэмкос, сразу набрав три очка.
А вот «Чикаго» находится в стадии перестройки, да ещё ведущий центрфорвард и капитан Джонатан Тэйвз оказался в списке травмированных.
Я бы в этом матче взял кэф 2.32 на то, что «Тампа» победит с форой -2.5, то есть разрыв составит три и более шайбы. Этот мой прогноз основан на том, что оборона у «Лайтнинг» хорошая и Василевский не намерен вообще пропускать голы, а с такой мощной атакой «Тампе» можно и нужно забрасывать четыре-пять шайб за матч», — сказал Лысенков.
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