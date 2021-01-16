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«Лидс» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 19-го тура чемпионата Англии

«Лидс» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 19-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Брайтон».

Ставка: «Лидс» не проиграет + обе забьют за 2.05.

«Матч должен получиться явно веселее того, что в то же время будет проходить в столице.

«Лидс Юнайтед» должен здесь атаковать много и разнообразно, а «Брайтон» совсем не та команда, которая будет запираться. Южане и в прессинге хороши, как и йоркширцы, и атаковать у них в последних матчах получается неплохо.

Игра должна получиться интересной, с обоюдоострыми моментами. У «Лидса» моменты есть всегда, а Грэм Поттер, уверен, выдаст своим парням верные инструкции, как использовать слабые места команды Марсело Бьельсы. Жду голов в обе стороны».

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