«Вест Хэм» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Бернли».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.
«Обе команды в последний месяц прибавили в игровом плане. Это в первую очередь заметно по солидности их игры, организации и результатах, на результативности, правда особо не сказывается.
У «Вест Хэма» всего одно поражение в последних семи матчах. При этом в последних трех «молотобойцы» не пропустили ни разу, но и забивали по одному мячу за игру максимум.
«Бернли» победил трижды в последних шести турах, при этом больше одного мяча за игру забил всего раз в последних 17 матчах.
Логично предположить, что матч между двумя командами, которые на ходу, но в первую очередь отличаются организацией игры, а не результативностью, получится упорным и вряд ли очень зрелищным».
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