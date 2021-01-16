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Макс Холлоуэй — Кэлвин Каттар: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC

Макс Холлоуэй — Кэлвин Каттар: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC
Ставки / Прогнозы 0

Российский профессиональный боец MMA Эдуард Вартанян дал прогноз на бой UFC Fight Night Макс Холлоуэй – Кэлвин Каттар.

Ставка: победа Макса Холлоуэя за 1.57.

«Макс Холлоуэй – Кэлвин Каттар – это противостояние двух ударников, один из которых больше склонен к боксу. Речь про Кэлвина Каттара. К тайскому боксу и К1 больше расположен Макс Холлоуэй. Разница в антропометрии будет ключевым моментом – Макс Холлоуэй за счет своей работы в стойке, за счет длины дистанции, а ему очень удобно работать на средней и дальней дистанции, у него будет преимущество за счет размаха рук – у него он больше.

Думаю, что в этом бою с учётом разницы в длине рук шансы где-то 55 на 45 в пользу Макса Холлоуэя».

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