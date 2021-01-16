«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 19-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Саутгемптон».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.32.

«У «Лестера» со стороны все вроде бы хорошо. Всего одно поражение в последних девяти матчах и заслуженное четвертое место. Команда хорошо двигается, разнообразно атакует — Маддисон, Варди в порядке, Барнс постепенно выходит на должный уровень, крайние защитники здорово прибавляют… Но есть ощущение, что против физически мощного соперника, умеющего быстро атаковать и пользоваться ошибками, у «лис» могут возникнуть проблемы. «Лестеру» придется здесь владеть инициативой, но если что-то не пойдет впереди, и в атаку будут подключаться все большие силы, это может иметь последствия.



«Святые» не пропускают три игры кряду, а в последнем матче в хорошем стиле переиграли «Ливерпуль». У команды было аж 12 дней на отдых, и, скорее всего, в Лестере она сыграет в свой фирменный футбол.



Сложно здесь предсказать исход, но очевидно, что накал игры будет здесь соответствующим. Букмекеры видят здесь хозяев однозначным фаворитом, ну а я предположу, что гости не проиграют в не самом результативном матче».