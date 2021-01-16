«Анже» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч 20-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 20-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Анже» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Маурисио Почеттино выиграл первый трофей в тренерской карьере в своем третьем матче в качестве главного тренера «ПСЖ». В рамках суперкубка парижане были сильнее «Марселя». Победный гол с пенальти забил Неймар, вышедший на замену. Помимо бразильца, почти все игроки основы вышли с первых минут.



«Анже» идет на 7 месте и весь сезон показывает неплохой футбол. В последних матчах команда Стефана Мулена тоже смотрится достойно. Исключение — крупное поражение в прошлом туре от «Монако». Но за 4 предыдущих тура «Анже» набрал 7 очков.



Не нужно говорить, кто в данной паре фаворит, но коэффициент на победу «ПСЖ» и верх по голам дают хороший. Я бы этим воспользовался. Статистика последних 7 матчей этих команд друг с другом: 7 побед парижан с общей разницей мячей 25-5. От этого и будем отталкиваться. Мой прогноз — победа команды Почеттино и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.75».